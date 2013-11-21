Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле отменил свой завтрашний визит в Украину.

Эту информацию УНИАН подтвердили в представительстве ЕС в Украине.

«Я подтверждаю, что этот визит отменен», - сказал пресс-секретарь Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

Как сообщал УНИАН, Фюле сегодня после обеда должен был вылететь в Киеве для поиска компромисса по вопросам , которые остаются нерешенными с тем, чтобы подписать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Это должен быть уже второй визит Фюле в Украину на этой неделе.

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Верховная Рада сегодня не смогла принять ни один из шести законопроектов, которые бы позволяли заключенному экс-премьеру Юлии Тимошенко отбыть на лечение за границу.

ЕС выдвигает требование устранения выборочного правосудия как предпосылку для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.

Позже сегодня Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.