Администрация Президента: Приостановка подготовки к ассоциации с ЕС - это "еще не крест"

В Администрации Президента Украины не считают, что решение правительства прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом перечеркнуло евроинтеграционные перспективы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил советник Президента Андрей Гончарук в комментарии журналистам в Вене.

"Нет, это еще не крест, это постановка вопроса. Консультации еще должны быть проведены", - сказал Гончарук.

По его словам, "в этом распоряжении концентрируются на тех рисках, которые могут возникнуть с Россией в связи с возможными угрозами внутреннему рынку"

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, Кабинет министров Украины принял решение прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №905-р от 21 ноября.

В то же время, КМУ поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики “предложить Европейскому Союзу и Российской Федерации образовать комиссию на трехсторонней основе для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений, расширение и содействие международной торговле, дальнейшую либерализацию рынка, согласование регуляторной базы для улучшения условий осуществления предпринимательской деятельности; возобновить активный диалог с Российской Федерацией и другими странами Таможенного союза и государствами-членами Содружества Независимых Государств об оживлении торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления общими усилиями экономического потенциала государства”, - сказано в распоряжении.

Министерству экономического развития и торговли, Министерству промышленной политики, Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству инфраструктуры поручено принять меры по внесению в государственные целевые, отраслевые и региональные программы изменений, направленных на развитие торговли, производственной кооперации и обмен технологиями с государствами- членами СНГ с целью сохранения рабочих мест и решения других социальных вопросов на основе повышения экономической устойчивости государства.