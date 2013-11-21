Фарион наконец-то призналась, что вступила в «це лайно» (КПСС), и рассказала, кого обозвала «гиенами» (Аудио)

Об этом Ирина Фарион заявила в прямом эфире Радио «Львівська хвиля», отвечая на вопрос журналистов. Согласно ее объяснениям, в «це лайно» она вступила исключительно из «мотивов научного карьерного роста».

Кроме того, она также объяснила, кого же она обозвала «гиенами», когда в среду, 20 ноября в парламенте журналисты украинского телеканала просили ее прокомментировать факт публикации документов из Государственного архива Львовской области, которые подтверждают членство нынешнего народного депутата от ВО «Свобода» Ирины Фарион в Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

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Фарион не сказала только одного – почему все это время она публично отрицала свое членство в КПСС.