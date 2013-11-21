Рада провалила все законопроекты по Тимошенко, оппозиция скандирует "Ганьба!"

Как передает корреспондент УНИАН, после завершения голосования за все 6 законопроектов, ни один из которых так и не был поддержан и, соответственно, все они считаются отклоненными, народные депутаты из трех оппозиционных фракций поднялись со своих мест и начали скандировать: «Ганьба!» (“Позор!”).

Так, за законопроект внефракционного народного депутата Анжелики Лабунской «О внесении изменений в статью 84 Уголовного кодекса Украины относительно возможности лечения за рубежом лиц, приговоренных к лишению свободы» (регистрационный номер 3461), проголосовали 194 народных депутата из 419, зарегистрированных в сессионном зале. От фракции Партии регионов “за” проголосовал один депутат, от “Батькивщины” - 89, «УДАРа» — 41, ВО “Свобода” - 35, КПУ - 0, внефракционных - 28.

По теме: Тимошенко призвала голосовать за любые еврозаконы ради ассоциации с ЕС - Яценюк

За законопроект лидеров оппозиции Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока «О запрещении выборочного правосудия и снятия препятствий к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами» (№ 3479) проголосовали 192 народных депутата из 417, зарегистрированных в сессионном зале. От фракций ПР и КПУ “за” не проголосовал ни один из депутатов, от “Батькивщины” - 90, «УДАРа» — 41, ВО “Свобода” - 35, внефракционных — 26.

За законопроект внефракционного депутата Сергея Мищенко “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лечения осужденных за рубежом” проголосовали 195 народных депутатов из 418, от ПР “за” проголосовал 1, от “Батькивщины” - 90, «УДАРа» — 41, ВО «Свобода» - 35, КПУ - 0, внефракционных - 28.

За законопроект внефракционного депутата Владимира Купчака «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно гуманизации законодательства о предварительном заключении и обеспечении конституционных прав и свобод лиц, взятых под стражу, лиц, приговоренных к лишению свободы, а также осужденных, которые находятся на лечении в заведениях здравоохранения за пределами учреждений исполнения наказаний)» (регистрационный номер 3526) проголосовали 193 народных депутаты из 417, зарегистрированных в зале. От ПР “за” проголосовал 1 депутат, от “Батькивщины” проголосовали 90, «УДАРа» — 40, ВО «Свобода» - 35, КПУ — 0, внефракционных — 27.

За законопроект внефракционного депутата Олега Ляшко «Об освобождении Тимошенко Юлии Владимировны от дальнейшего отбывания наказания» проголосовали 190 депутатов из 417 зарегистрированных. От ПР “за” проголосовал 1, от “Батькивщины” проголосовали 90 депутатов, от «УДАРа» - 41, ВО “Свобода” - 35, КПУ — 0, внефракционных — 23.

За законопроект Андрея Кожемякина и группы оппозиционных депутатов "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации принципа гуманизма при исполнении отдельных видов наказаний" (№ 3599) проголосовали 195 народных депутатов из 415. От ПР — 1, от “Батькивщины” - 90, «УДАРа» — 41, ВО “Свобода” - 35, КПУ — 0, внефракционных — 28.