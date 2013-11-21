Кремль решил не комментировать решение Украины по ассоциации с ЕС

Москва не комментирует решение Киева о приостановке подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается решения Украины о приостановке ассоциации (с Евросоюзом), то это является исключительным и суверенным решением этой страны, и мы не считаем себя вправе как-то это комментировать", - сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что ранее Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что в Москве с уважением отнесутся к любому решению, которое примет украинская сторона, поскольку это "их внутреннее дело".

Пресс-секретарь предположил, что в ближайшее время между экспертами двух стран начнутся соответствующие контакты. "Если мы исходим из того, что поручение есть (с украинской стороны), то контакты на рабочем уровне между министерствами и ведомствами будут", - сказал он.

Вместе с тем, Песков затруднился ответить на вопрос, насколько реальным стало вступление Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Украины. "Это, опять же, суверенное дело наших украинских партнеров", - заявил он.