Квасневский: Украина не подпишет Соглашение с ЕС на Вильнюсском саммите и это ее выбор
Украина не подпишет Соглашение об ассоциации с Европейским союзом на саммите "Восточного партнерства" в конце этого месяца в Вильнюсе
Украина не подпишет Соглашение об ассоциации с Европейским союзом на саммите "Восточного партнерства" в конце этого месяца в Вильнюсе.
Об этом заявил член Мониторинговой миссии Европарламента в Украине, экс-президент Польши Александр Квасневский, передает польский TVN24.
"Соглашение не будет подписано на саммите в Вильнюсе", - сказал он, комментируя сегодняшнее решение украинского правительства приостановить подготовку к подписанию этого документа.
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"По существу - это просьба о перерыве в переговорах до тех пор, пока не будут упорядочены экономические вопросы в Украине", - добавил он.
Также Квасневский сообщил, что на будущей неделе представит в Европарламенте отчет о работе миссии в Украине.
"Миссия завершается. К сожалению, завершается без такого финала, как подписание соглашения", - сказал он.
Квасневский также подчеркнул, что "это решения украинского правительства, а не Европы".
Он выразил мнение, что решение украинского правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС связано с определенными договоренностями, достигнутыми с Российской Федерацией.