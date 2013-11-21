Тягнибок призвал ЕС не обращать внимания на нерешенность вопроса Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», об этом Тягнибок заявил на заседании ВР.

«Сейчас при голосовании за законопроекты о лечении Тимошенко все украинцы увидели, кто в действительности виновен в том, что есть большая угроза того, что в Вильнюсе не будет подписано Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, – это депутаты Партии регионов и коммунисты», - сказал Тягнибок.

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Он подчеркнул, что все «псевдоотмазки и цепляния» за технические неточности, дескать, не так запятая или точка стоит – все это «ложь и манипулирование» сознанием людей.

«Уважаемое так называемое «большинство», ВО «Свобода» подчеркивает, что мы готовы проголосовать за любой предложенный вами законопроект. Не нужно устраивать игры, ведь вы ставите под угрозу будущее Украинского государства и заботитесь только о своих интересах.

Обращаясь к европейским партнерам, хочу попросить: проголосуйте положительно за ассоциацию Украины с ЕС даже в случае непринятия законопроекта о лечении Тимошенко за рубежом. Мотивацией же позитивного голосования провластного большинства должен быть не бандитский режим в Украине, а будущее Украины и Европы», – подытожил Тягнибок.