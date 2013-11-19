В Раде нардепам на головы бросают листовки с изображением Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, мужчина начал бросать листовки во время выступления народного депутата от Партии регионов Анны Герман.

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На этих листовках также, кроме изображения Тимошенко и надписи “Юле — волю!”, написано: “Андрей Лозовой. Радикальная партия Ляшко”.