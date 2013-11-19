В Раде нардепам на головы бросают листовки с изображением Тимошенко
10:44, 19 ноября 2013Политика
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В сессионном зале парламента человек, находящийся в ложе прессы, выкрикивает лозунг: “Юле — волю!” и бросает сверху на народных депутатов листовки с фото экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
В сессионном зале парламента под возгласы “Юле — волю!” разбрасывают листовки с изображением Тимошенко
Как передает корреспондент УНИАН, мужчина начал бросать листовки во время выступления народного депутата от Партии регионов Анны Герман.
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На этих листовках также, кроме изображения Тимошенко и надписи “Юле — волю!”, написано: “Андрей Лозовой. Радикальная партия Ляшко”.
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