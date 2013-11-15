Герман будет считать "личным поражением" срыв Ассоциации с ЕС

Об этом она сказала во Львове 15 ноября, сообщает ZAXID.NET.

"Срыв ассоциации будет для меня личным поражением в том числе. Был бы! Поэтому я верю, что такого срыва не будет", - сказала она.

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Отвечая на вопрос, готова ли она затем уйти из политики, если соглашение не подпишут, Герман сказала: "Страну свою нельзя оставлять, когда ей тяжело. Я до последнего своего вздоха буду делать все, чтобы убеждать украинцев, особенно на Востоке Украины, в рациональности того выбора, о котором мы с вами говорим. Каким я способом это буду делать - вообще не имеет никакого значения. Не думаю, что жизнь начинается и завершается в политике. Я никогда не дорожила своим местом в политике, тем более, что я туда не рвалась, меня жизнь именно туда толкнула.

Герман добавила, что считает себя хорошей журналисткой, и с помощью этой профессии тоже могла бы выражать свою позицию.

На вопрос, насколько сам президент Виктор Янукович готов к подписанию соглашения, Герман сказала: "Президент Украины никогда публично другого направления интеграции не объявлял...".

"Безусловно, мы были бы немудрой властью, если бы не пробовали балансировать и не пробовали развивать взаимовыгодные партнерские отношения с Россией. И мы будем это делать, несмотря ни на что", - резюмировала Герман.

Как известно, Евросоюз требует от Украины принятия законов о прокуратуре и выборах, а также закона, который бы позволил Тимошенко выехать на лечение за границу.

Миссия наблюдателей Европарламента Пэта Кокса и Александра Квасневского 18 ноября вновь прибывает в Украину. На этой неделе Конференция президентов Европарламента продлила действие миссии до саммита в Вильнюсе 28-29 ноября.