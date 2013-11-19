Утреннее заседание ВР началось с минуты молчания
10:21, 19 ноября 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак открыл утреннее заседание парламента.
Рада почтила минутой молчания погибших в авиакатастрофе в Казани / Фото: gazetavv.com
Как передает корреспондент УНИАН, спикер напомнил об авиакатастрофе, которая произошла в Казани 17 ноября.
В этой авиакатастрофе погибла одна украинка.
Поэтому депутаты почтили память погибших минутой молчания.
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Рыбак также отметил, что парламент должен дать поручение центральным органам государственной власти, чтобы они проверили состояние соблюдения требований безопасности полетов пассажирских самолетов.
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