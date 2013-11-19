Утреннее заседание ВР началось с минуты молчания

Как передает корреспондент УНИАН, спикер напомнил об авиакатастрофе, которая произошла в Казани 17 ноября.

В этой авиакатастрофе погибла одна украинка.

Поэтому депутаты почтили память погибших минутой молчания.

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Рыбак также отметил, что парламент должен дать поручение центральным органам государственной власти, чтобы они проверили состояние соблюдения требований безопасности полетов пассажирских самолетов.