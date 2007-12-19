Спартанец Кузьмук забрал из кабинета фотографии Януковича и семьи

Экс-вице-премьер-министр, депутат от Партии регионов Александр КУЗЬМУК сегодня утром приехал в Кабинет Министров, чтобы поблагодарить свой коллектив за работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КУЗЬМУК сообщил сегодня журналистам у здания Кабинета Министров.

«Я сюда приехал, чтобы поблагодарить тех людей, с которыми я работал. Это моя обязанность, и я это с удовольствием сделаю», - сказал А.КУЗЬМУК.

В то же время депутат не уточнил, планирует ли проводить встречу с кем-либо из представителей нового состава правительства.

А.КУЗЬМУК также сообщил, что уже вынес из своего кабинета личные вещи. «У меня спартанский образ жизни, и я забрал только то, что мне принадлежит: некоторые записи, некоторые книги и некоторые фотографии», - добавил он.

Народный депутат уточнил, что из своего рабочего кабинета он забрал фотографии лидера Партии регионов, экс-премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА и фотографии своей семьи.