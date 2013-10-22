Маркову сообщили о подозрении в хулиганстве - МВД

Как сообщает УСО МВД Украины, ему инкриминируют организацию и совершение избиении участников пикета в Одессе. Уголовное производство расследуется по статье Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за совершение хулиганства.

В сообщении УСО МВД Украины отмечается, что речь идет о событиях 2007 года, когда у Одесской областной администрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине II.

По теме: Маркова не задерживали, он на допросе - МВД

Маркова подозревают в организации избиения участников акции, а также непосредственно в самом избиении граждан.

22 октября в Одессе Игорю Маркову вручены уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Сейчас он задержан. Подозреваемый будет доставлен в суд для избрания меры пресечения. Продолжается расследование, говорится в сообщении УСО МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, в Одессе задержан лишенного депутатского мандата Игорь Марков. Об этом заявил адвокат Маркова Александр Казарновский.

По его словам, сегодня Марков вызывался на допрос на 18.00 в Главное управление МВД в Одесской области, расположенного по улице Еврейской, 12.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию депутата Верховной Рады Маркова. Таким образом, суд считает доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в округе №133 в Одессе, где победителем был признан Марков. Авторами иска к ЦИК о признании противоправной ее бездействия и об отмене ее решения о регистрации Маркова являются три человека, в частности экс-депутат Юрий Кармазин.

Справка УНИАН. В октябре 2012 года Марков - лидер партии «Родина» и заместитель председателя Одесского облсовета Алексей Гончаренко (Партия регионов) баллотировались в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №133 в Киевском районе Одессы. Марков одержал победу, набрав 26,6% голосов избирателей. Гончаренко был на втором месте с 20,46% голосов. Всего Марков получил 22349 голосов, а Гончаренко – 17189. Разница между ними составляла 5160 голосов.