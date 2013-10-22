Маркова не задерживали, он на допросе - МВД

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области.

“Никто его не задерживал. Он сейчас находится у следователя и общается с ним”, - отметили в ГУ МВД Одесской области, не уточнив, в то же время, по какому поводу и в качестве кого Марков был вызван на допрос.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию депутата Маркова.

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Таким образом суд счел доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в октябре 2012 года в округе №133 в Одессе, где победителем был признан Марков.

20 сентября председатель Верховной Рады Владимир Рыбак официально объявил решение ВАСУ о прекращении полномочий депутата Маркова и заверил, что это решение суда будет выполнено. Впоследствии он заявил, что с 20 сентября зарплата Маркову не начисляется, а его карточка для голосования заблокирована.

10 октября адвокат Маркова Александр Казарновский заявил, что в Одесском окружном административном суде 9 октября принят к рассмотрению иск Маркова к председателю Верховной Рады Рыбаку. По его словам, Марков требует признать незаконным распоряжение Рыбака о блокировании карточки Маркова 25 сентября.

11 октября Марков обратился в европейские институты с требованием сформулировать свою позицию относительно политических преследований в Украине.

Сегодня, 22 октября, адвокат Казарновский заявил о задержании Маркова милицией.