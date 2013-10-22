СМИ: Маркова вывели во двор УВД в наручниках

20:20, 22 октября 2013
Политика
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Милиционеры вывели екс-депутат Игоря Маркова из здания  областного УВД в Одессе в наручниках и посадили в машину, но проехать ей не дала толпа

На Маркова одели наручники - Думская.нет

Сторонникам экс-нардепа Игоря Маркова удалось прорваться во внутренний двор здания облуправления внутренних дел на Еврейской улице в Одессе и помешать правоохранителям увезти его, сообщает Думская.нет.

В итоге лидера «Родины» снова спрятали в здании облУВД.

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Замначальника ведомства Анатолий Мисюра пообещал собравшимся, что Маркову дадут пообщаться со сторонниками, после чего «родинцы» покинули двор.

По словам депутата горсовета Сергея Бовбалана, Игоря Маркова вызвали на допрос в облУВД как свидетеля по делу о фальсификации выборов 2012 года в 133-м округе, но задержали в качестве обвиняемого в организации избиения граждан у здания облгосадминистрации в 2007 году. Это дело было закрыто, но не так давно расследование по нему возобновили.

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