Турчинов уже точит зуб на «Нафтогаз» и «Энергоатом»

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ считает, что правительство срочно должно рассмотреть вопрос о назначении руководителей НАК «Нафтогаз Украины» и НАЭК «Энергоатом».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТУРЧИНОВ высказал сегодня журналистам в ВР.

«Эти вопросы требуют срочного решения. Я думаю, что это также станет предметом заседания Кабинета Министров», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Отметим, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» и президент НАЭК «Энергоатом» назначаются Кабинетом Министров по представлению Министерства топлива и энергетики.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ГП «НАЭК "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.