Ванникова заявляет, что Ющенко не нуждается в посреднике Черновецком

Пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА напоминает мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, что он не относится к лицам, уполномоченным озвучивать позиции главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом идет речь в распространенном пресс-службой Президента комментарии И.ВАННИКОВОЙ.

Она отмечает, что право обнародовать позицию Президента Украины, кроме него самого, имеют исключительно его пресс-секретарь и пресс-служба главы государства, руководитель Секретариата Президента, а также лица, уполномоченные на это непосредственно Президентом.

В комментарии отмечается, что И.ВАННИКОВА вынуждена напомнить о таком порядке донесения до общественности инициатив главы государства, ввиду некорректных ссылок на позицию Президента, которые позволяет себе на протяжении последних недель Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

“Президент Украины не нуждается в лишних посредниках при донесении до общества своих инициатив, а Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не относится к лицам, уполномоченным озвучивать позиции главы государства по каким-либо вопросам”, - отмечает пресс-секретарь Президента.