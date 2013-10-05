СМИ: Янукович летит в Польшу говорить о Тимошенко

Встреча начнется в Кракове в 17:00 по киевскому времени, сообщает Радио Свобода.

Польские СМИ делают предположение, что разговор двух президентов будет касаться дальнейшей судьбы Юлии Тимошенко, и связывают неожиданную краковскую встречу с ходом миссии Европейского парламента в Украине, в ходе которой бывшая премьер-министр согласилась на их предложение о лечении в Германии.

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"Если Янукович, который публично заявляет, что Украина стремится к интеграции из ЕС, даст позитивный ответ по просьбе Квасневского и Кокса, то, вероятно, Тимошенко очутится на свободе уже в ближайшие дни", - пишет Польское пресс-агентство (PAP).

Разговор Коморовского с Януковичем будет происходить накануне IX встречи президентов государств группы Arraiolos, которая во вторник начинается в Кракове. Это неофициальные встречи президентов Австрии, Финляндии, Германии, Литвы, Польши, Португалии, Венгрии и Италии. Они основаны в октябре 2003 года, когда по инициативе тогдашнего президента Португалии Жоржи Сампаю председатели восьми держав впервые встретились в португальском городке Аррайолуш.

Сразу же после встречи с Виктором Януковичем Бронислав Коморовский будет разговаривать с президентом Германии Иоахимом Гауком и президентом Италии Джорджо Наполитано.

Напомним, сегодня защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко обнародовал заявление, в котором она принимает предложение представителей миссии Европарламента Пэта Кокса и Александра Квасьневского лечиться в Германии. Кроме того, по словам Власенко, Кокс и Квасьневский также передали Виктору Януковичу прошение о помиловании Тимошенко.