Тимошенко согласилась поехать на лечение за границу

Члены Мониторинговой миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский передали экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко предложение относительно выезда в Германию на лечение и она его приняла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

Он зачитал заявление Тимошенко, в котором, в частности, говорится: “Я публично принимаю это предложение”. Тимошенко добавила, что делает это не потому, что не доверяет украинским врачам, а потому, что не доверяет украинскому “режиму”. Тимошенко также добавила, что «боролась, борется и будет бороться» за свою полную реабилитацию, а также – за снятие с нее всех обвинений, и за возвращение к полноценной политической жизни. Она также отметила, что верит, что шаг относительно направления ее на лечение в Германию “разрядит ситуацию накануне саммита Восточного партнерства”.

Тимошенко также отметила, что ее возможный выезд в Германию «не является эмиграцией и она никогда нигде не будет просить политическое убежище», говорится в заявлении.

Представители Европарламента подали Президенту Украины Виктору Януковичу ходатайство о помиловании экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Они сообщили, что сегодня во время их встречи с Януковичем они “для юридической легализации возможности выезда Юлии Тимошенко за границу” подали подписанное ими ходатайство о помиловании Тимошенко.

Власенко также сказал, что считает это “основанием Януковичу применить имеющиеся у него конституционные полномочия для обеспечения подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на Вильнюсском саммите”.