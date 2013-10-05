Герман: Лечение Тимошенко не в компетенции президента

"Это не в компетенции президента Украины, это в компетенции юридического поля, я бы сказала " , - заявила Герман в комментарии Радио Свобода.

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"Если Юлия Владимировна написала заявление на имя президента такое обращение лечиться за границей, то это дает президенту основания обращаться в парламент с тем, чтобы в парламенте были рассмотрены соответствующие законы, чтобы создать законодательное поле, которое бы давало возможность для такого шага" , - добавила она.

Напомним, сегодня защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко обнародовал заявление, в котором она принимает предложение представителей миссии Европарламента Пэта Кокса и Александра Квасьневского лечиться в Германии. Кроме того, по словам Власенко, Кокс и Квасьневский также передали Виктору Януковичу прошение о помиловании Тимошенко.