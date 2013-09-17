Тюремщики говорят, что не следят за Тимошенко

"В помещении, где содержится осужденная нет ни единой видеокамеры, в том числе скрытых камер и "средств ночного видения", - сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

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В ГПтС заверили, что видеонаблюдение за Тимошенко и другими осужденными женщинами не ведется.

"Это воочию смогли увидеть все посетители осужденной, в том числе и представители мониторинговой миссии Европарламента Пат Кокс и Александр Квасьневский. Красноречиво в пользу этого факта, также свидетельствует и то, что сама осужденная прекратила свою политическую акцию протеста, когда все камеры были убраны. Об этом кстати СМИ информировал никто иной, как ее защитник Сергей Власенко ", - говорится в сообщении.

Кроме того, тюремщики заявили, что "охрана из числа сотрудников исправительной колонии осуществляет только охрану блока, где содержатся осужденные, и это всего два человека. Отнюдь не говорится о присутствии кого-то непосредственно в палате".

"Персонал больницы и работники Качановской колонии в палату осужденной заходят иногда и только при необходимости", - подчеркнули в учреждении.

Также в ведомстве опровергают информацию экс-премьера о количестве лиц, находящихся рядом с ней в больнице.

"В палате кроме самой Ю.Тимошенко находится только одна больная женщина, которая также направлена ​​на лечение из исправительного учреждения", - уверяют в ГПС.

Как известно, в интервью "Украинской правде" Тимошенко заявила, что за ней следят "шестнадцать скрытых видеокамер со средствами "ночного видения". Кроме того, она уверяет, что ее охраняет около 100 человек, а вещи ежедневно обыскивают.