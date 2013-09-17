Тюремщики обвинили Тимошенко во лжи и показали фотокопии ее заявлений (фото)

Тюремщики опровергают заявления Тимошенко о том, что ее сознательно не доставляют в суд.

"Ни разу в ответ на вызовы в суд, она не согласилась быть транспортированной. Кроме того, о ее нежелании присутствовать ни на одном судебном заседании красноречиво свидетельствуют видеозаписи разговоров сотрудников Качановской колоннии с осужденной накануне судебных слушаний, которые доступны на нашем официальном сайте. Еще красноречивее о том, что осужденная говорит неправду, свидетельствуют собственноручно написанные перед каждым заседанием суда заявления Ю.Тимошенко. В заявлениях она, в частности, самостоятельно указывает, что не желает присутствовать на заседании (таких заявлений насчитывается более 20) "- говорится в письме пресс-службы ГПтС Украины.

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В подтверждение своих слов ГПтС публикует фотокопии заявлений Тимошенко.

Также отмечается, что за время отбывания наказания "осужденная Тимошенко имела наибольшее в стране среди всех осужденных, количество встреч и свиданий. Она даже приводила целые совещания у себя в палате с участием своих посетителей. О почти всех свиданиях осужденной пресс-служба ГПС постоянно информирует общественность. Кроме того, часто несмотря на превышение разрешенного количества посещений в месяц, осужденная Ю.Тимошенко получает все разрешения на свои свидания ".

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Кроме того тюремщики уверяют, что Тимошенко без ограничений использует право телефонных разговоров и пользуется мобильным телефоном.

Напомним, вчера Украинская правда опубликовала интервью Юлии Тимошенко, в котором она заявила, что власть сознательно не допускает ее к судебным заседаниям.

"Власть уже давно и сознательно не доставляет меня на судебные заседания по двум причинам. Во-первых, стало очевидно, что стратегия применения политических репрессий как средства ликвидации политической конкуренции оказалась провальной. (...) Во-вторых, меня не доставляют в суд, ибо любое судебное заседание для политзаключенных становится публичной политической трибуной", - заявила Тимошенко.