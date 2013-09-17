Тимошенко рассказала о ежедневных обысках в ее палате и соседках-доносчицах

"Мои вещи в камере ежедневно обыскивают, когда я нахожусь на медицинских процедурах. Возвращаюсь - все перерыто и перевернуто. Я никогда не остаюсь одна. Меня постоянно охраняют примерно до сотни человек. Десяток находится непосредственно около меня", - заявила Тимошенко в интервью Украинской правде.

Также она отметила, что ее соседку по камере ежедневно в 9:00 вызывают на профилактическую беседу сотрудники оперативного отдела и "заставляют ее в деталях рассказывать о каждой минуте жизни за прошедший день: когда я проснулась, когда уснула, сколько раз и ела, что читала, что писала, как комментировала новости, что выбросила в мусорник", - заявила экс-премьер.

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По ее словам, каждый день соседку обязывают ежедневно писать отчеты о "каждом движении" Тимошенко и обязательно заходить за ней в туалетную комнату и проверять, не оставила ли она там "ничего важного"​​.

"Я сплю со всеми важными документами и письмами под подушкой, потому что ночью мою сумку с документами, которая днем постоянно находится со мной, умудряются обыскать самым бесстыдным образом", - уверяет Тимошенко.