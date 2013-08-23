В меджлисе говорят, что спектакля с Паниным не будет - деньги возвращают

Спектакль «За двумя зайцами» в Евпаторийском городском театре им.Пушкина, в котором одну из ролей должен был сыграть российский актер Алексей Панин, оскорбивший своими высказываниями крымско-татарский народ, не состоится.

Об этом УНИАН сообщил представитель Евпаторийского регионального меджлиса.

«Спектакля не будет. Отменили. Людям возвращают деньги», - сказал собеседник агентства.

Один из сотрудников театра также подтвердил корреспонденту УНИАН, что спектакля не будет.

К руководству учреждения агентству дозвониться не удалось.

Кроме того, как стало известно УНИАН, Панин через региональные меджлисы добивался встречи с лидером меджлиса крымских татар Мустафой Джемилевым, чтобы попросить прощения у народа, но тот от встречи отказался, так как крымские татары хотят добиться объявления актера персоной нон-грата.

Как сообщал УНИАН, в Крыму милиция открыла уголовное производство по статье 125 УК Украины - «умышленное легкое телесное повреждение» после аварии с участием российского актера Алексея Панина, которая вызвала резонанс в прессе из-за высказываний артиста о втором участнике ДТП - крымском татарине. Позже актер принес извинения за свои слова, отметив, что журналисты исказили их суть. Однако, Меджлис требует суда для актера и выдворения его из Крыма. Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев осудил высказывания Панина и рекомендовал мэру Евпатории отменить спектакль.