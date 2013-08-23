Меджлис обещает добиться выдворения Панина из Крыма

Крымскотатарский меджлис обещает добиться выдворения с территории Крыма российского актера Алексея Панина, позволившего себе ксенофобские высказывания в адрес крымских татар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя меджлиса Рефат Чубаров в пятницу в Симферополе на митинге по случаю Дня жертв политрепрессий.

"Российский актер Панин сделал заявление фашистского характера и сути. Представьте себе на минуту, если он сказал, что на каждом дереве от перевала до Алушты должны висеть не крымские татары, а назвал бы любую другую национальность, какое было бы возмущение со стороны крымской автономии?", - сказал Чубаров, возмутившись, что власти региона не отреагировали на заявления.

"Мы не продолжаем бороться с Паниным. Мы боремся с нашей властью, которая создаёт все условия для того, чтобы в общество вносились вражда, ненависть, не только изнутри общества, но уже извне", - сказал Чубаров.

"Какие пути по Панину? Сегодня завтра Панин будет выдворен из Крыма, мы этого добьёмся или кто-то освободится от своей должности", - пригрозил Чубаров.

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"Извинения? Вы слышали эти извинения. Суть того, что им было сказано до того, и сам характер извинений - это настолько разительные вещи. Может кто-то один-два человека прощает. Я - нет. Здесь не может быть прощения, здесь должно быть наказание. По украинским законам он должен быть арестован. Проведены следственные мероприятия, открыто уголовное дело и, как минимум, он должен ожидать здесь суда. МИД отреагировал на часть оскорблений Панина, МИД сделал вид, что не заметил, что иностранец оскорбил украинское общество и целенаправленно часть общества по этническому принципу", - подчеркнул Чубаров.

Митинг собрал около 100 человек.

Представитель пресс-службы меджлиса сообщил УНИАН, что активисты меджлиса собирались ехать сегодня в Евпаторию, где должен был выступать Панин, но спектакль отменили.

Вместе с тем, по другим данным, спектакль состоится, но роль Панина сыграет другой актер.

Как сообщал УНИАН, в Крыму милиция открыла уголовное производство по статье 125 УК Украины – «умышленное легкое телесное повреждение» после аварии с участием российского актера Алексея Панина, которая вызвала резонанс в прессе из-за высказываний артиста о втором участнике ДТП - крымском татарине. Позже актер принес извинения за свои слова, отметив, что журналисты исказили их суть. Меджлис извинения не удовлетворили.