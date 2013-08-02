Плахотнюк объяснил, для чего защита Тимошенко обратилась в Верховный суд

Об этом заявил адвокат экс-премьера Александр Плахотнюк.

«Есть все основания для того, чтобы отменить приговор. Сейчас проблема одна - Тимошенко за решеткой. Она за решеткой находится лишь по «газовому делу». Для того, чтобы она не находилась за решеткой, нужно отменить приговор по «газовому делу». Для того, чтобы отменить приговор по «газовому делу», власти говорили, что нам нужны какие-то юридические механизмы, так вот - юридический механизм!», - отметил защитник Тимошенко в эфире Радио Свобода.

По теме: Защита Тимошенко подала в ВС заявление на пересмотр приговора по газовому делу

По его словам, при соблюдении процедуры пересмотра приговора по существу, предусмотренной уголовно-процессуальным законодательством Украины, решение должно приниматься всем составом ВСУ.

«То есть, действительно, это как раз будет показатель. И я убежден, что найти трех судей для просмотра в кассационной инстанции - это легче, чем весь состав ВСУ, когда будут голосовать все судьи, являющиеся членами ВСУ, и принимать решение: отменять приговор, не отменять приговор. Но это действительно является юридическим механизмом для выхода из этой ситуации», - отметил Плахотнюк.

Как сообщал УНИАН, 1 августа защита бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подала в Верховный суд Украины через Высший специализированный суд заявление с требованием пересмотреть приговор по «газовому» делу.