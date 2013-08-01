Защита Тимошенко подала в ВС заявление на пересмотр приговора по газовому делу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам защитник Тимошенко Сергей Власенко после регистрации соответствующего заявления в суде.

"Только что защита Тимошенко зарегистрировала в Высшем специализированном суде заявление Юлии Владимировны в Верховный суд о пересмотре и отмене политически мотивированного приговора по газовому делу", - сказал Власенко.

Он напомнил, что вчера получило статус окончательного решения Европейского суда, которым было установлено, "что дело слушал предвзятый судья, Тимошенко была арестована не вследствие старого УПК, а вследствие судейского и прокурорского политически мотивированного произвола".

"Это дает защите Тимошенко основания надеяться на то, что Верховный суд, если он еще остался судом, отменит незаконный и политически мотивированный приговор, освободив немедленно Тимошенко из Качановской колонии", - сказал Власенко.

Он также отметил, что очевидно, что представленное сегодня защитниками Тимошенко заявление подлежит рассмотрению.

По его словам, закон предоставляет Высшему специализированному суду 15 дней на решение вопроса, передавать дело в Верховный суд.

"Соответственно, в течение этих 15 дней мы ожидаем от Высшего специализированного суда единственно важного законного решения по этому делу, а именно принятия решения о передаче дела на рассмотрение в Верховный суд. От Верховного суда мы просим отмены этого приговора и освобождения Тимошенко", - сказал Власенко, добавив, что если суд этого не сделает, то в очередной раз засвидетельствует то, что в Украине отсутствует правосудие.

На уточняющий вопрос журналистов, если заявление передадут в Верховный суд, то в какие сроки может быть принято решение и успеют вынести решение до ноября, Власенко ответил, "если захотят, то могут успеть это сделать за один день, в соответствии с требованиями УПК дело сегодня должно быть передано судье-ответчику в Высшем специализированном суде, в дальнейшем у них есть 15 дней на решение вопроса о передаче или непередачу этого дела в Верховный суд, в день решения определяется судья-ответчик в Верховном суде, который готовит дело к рассмотрению и дело может быть рассмотрено в кратчайшие сроки".

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Европейский суд по правам человека признал незаконным, политически мотивированным и своевольным арест Тимошенко 5 августа 2011 года в рамках судебного рассмотрения так называемого "газового" дела.

Согласно Европейской конвенции по правам человека, контроль над выполнением решения Евросуда возлагается на Комитет министров Совета Европы.

Сразу после объявления решения Европейского суда страны Европейского Союза, США и международные организации призывали власть Украины немедленно его выполнить и освободить Тимошенко.

18 июля в пресс-службе Министерства юстиции заявили, что Украина выполнила решение ЕСПЧ по жалобе Тимошенко.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года из-за ухудшения здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.