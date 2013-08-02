Янукович подписал закон относительно трансфертного ценообразования

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон парламент принял 4 июля. За него проголосовал 231 народный депутат из 351, зарегистрированного в сессионном зале.

В законе предусмотрено, что в случае, если цены (наценки) на товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию согласно законодательству, обычной считается цена, установленная в соответствии с правилами такого регулирования. Это положение не распространяется на случаи, когда устанавливается минимальная цена продажи или индикативная цена. В таком случае обычная цена операции определяется в соответствии со статьей 39 этого Кодекса, но не может быть меньше минимальной или индикативной цены.

В соответствии с законом, во время проведения аукциона (конкурсных торгов) обычной считается цена, сложившаяся по результатам такого аукциона (конкурсных торгов), обязательность проведения которого предусмотрена законом. Если поставки товаров (работ, услуг) осуществляются на основании форвардного или фьючерсного контракта, обычной ценой является цена, отвечающая уровню рыночных цен на момент заключения такого контракта. Если продажа (отчуждение) товаров, в том числе имущества, заставленного заемщиком с целью обеспечения требований кредитора, осуществляется в принудительном порядке согласно законодательству, обычной ценой является цена, сформированная во время такой продажи.

В законе предусмотрено, что связанными лицами для целей трансфертного ценообразования признаются: юридические лица - в случае, когда одно из таких лиц непосредственно и/или опосредствованно (через связанные лица) владеет корпоративными правами юридического лица в размере 20 и больше процентов; физическое и юридическое лицо - в случае, когда физическое лицо непосредственно и/или опосредствованно (через связанные лица) владеет корпоративными правами другого юридического лица в размере 20 и больше процентов; юридическое лицо и лицо, имеющее полномочия на назначение (избрание) единоличного исполнительного органа такого юридического лица или на назначение (избрание) 50 и больше процентов состава ее коллегиального исполнительного органа или наблюдательного совета; юридические лица, единоличные исполнительные органы которых назначены (избраны) по решению одного и того же лица (владельца или уполномоченного им органа); юридические лица, у которых 50 и больше процентов состава коллегиального исполнительного органа или наблюдательного совета назначены (избраны) по решению одного и того же лица (владельца или уполномоченного им органа); юридические лица, у которых 50 и больше процентов состава коллегиального исполнительного органа и/или наблюдательного совета составляют одни и те же физические лица; юридическое лицо и физическое лицо - в случае осуществления физическим лицом полномочий единоличного исполнительного органа такого юридического лица; юридические лица, у которых полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет одно и то же лицо; физические лица: муж (жена), родители (в том числе усыновители), дети (совершеннолетние, несовершеннолетние, в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун, попечитель и ребенок, над которым установлены попечительство, опека.

Согласно закону, для физического лица общая доля корпоративных прав налогоплательщика (голосов в руководящем органе), которой оно владеет, определяется как доля корпоративных прав, которые непосредственно принадлежит такому физическому лицу, и доля корпоративных прав, принадлежащая юридическим лицам, которые контролируются таким физическим лицом.

В законе определены принципы трансфертного ценообразования. Также предусмотрено, что Центральный орган исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику, публикует ежегодно в официальных печатных изданиях и на официальном веб-сайте перечень государств (территорий) с указанием ставок налога на прибыль (корпоративный налог). Информация об изменении ставок публикуется на протяжении трех месяцев с момента такого изменения.

В законе предусмотрено, что в случае применения налогоплательщиком во время осуществления контролируемых операций цен товаров (работ, услуг), не отвечающих обычным ценам, налогоплательщик имеет право самостоятельно провести коррекцию цены контролируемой операции и сумм налоговых обязательств.

Также в законе предусмотрено, что база налогообложения операций по поставкам товаров/услуг определяется, исходя из их договорной стоимости (в случае осуществления контролируемых операций - не ниже обычных цен, определенных в соответствии со статьей 39 этого Кодекса), с учетом общегосударственных налогов и сборов (кроме налога на добавленную стоимость и акцизного налога на спирт этиловый, который используется производителями - субъектами ведения хозяйства для производства лекарственных средств, в том числе компонентов крови и произведенных из них препаратов (кроме лекарственных средств в виде бальзама и эликсиров), а также сбора на обязательное государственное пенсионное страхование на стоимость услуг сотовой подвижной связи).

В состав договорной (контрактной) стоимости включаются любые суммы средств, стоимость материальных и невещественных активов, которые передаются налогоплательщику непосредственно покупателем или через любое третье лицо в связи с компенсацией стоимости товаров (услуг).

В базу налогообложения включается стоимость товаров (услуг), которые поставляются (за исключением суммы компенсации на покрытие разницы между фактическими расходами и регулируемыми ценами (тарифами) в виде производственной дотации из бюджета и/или суммы возмещения арендодателю - бюджетному учреждению расходов на содержание предоставленного в аренду недвижимого имущества и коммунальных услуг и энергоносителей), и стоимость материальных и невещественных активов, которые передаются налогоплательщику непосредственно получателем товаров/услуг, поставленных таким плательщиком налога.

В законе определено, что штрафные санкции за нарушения норм статьи 39 этого Кодекса, совершенные в период с 1 сентября 2013 года по 1 сентября 2014 года, применяются в размере 1 гривни за каждое нарушение.

В Заключительных положениях закона предусмотрено, что данный закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года.