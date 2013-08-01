Милиция возобновила дело против сына сумского мэра, закрытое 6 лет назад

Об этом УНИАН сообщил сотрудник сектора по связям с общественностью УМВД в Сумской области Андрей Корчака.

По его словам, 29 июля прокуратура Сум отменила решение следователя о закрытии этого дела, датированного 2006 г., и 30 июля материалы дела были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

«Дорасследование будет проводить Сумское городское управление милиции», – отметил Корчака.

В свою очередь, по информации первого заместителя прокурора Сум Сергея Маслюка, «прокуратура рассмотрела коллективную жалобу о том, что шесть лет тому назад незаконно было закрыто уголовное дело, в котором фигурировал сын мэра Максим Минаев» и отменила решение следователя о закрытии этого дела.

В то же время, в среду, 31 июля, на сессию Сумского горсовета на рассмотрение был вынесен вопрос об отмене решения исполкома о предоставлении ранее Маслюку квартиры.

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Г. Минаев заявил, что служебную квартиру правоохранитель получил незаконно, без соблюдения обычной процедуры, и к тому же с нарушением всех норм приватизировал на тещу. Однако депутатских голосов для возврата квартиры не хватило, хотя «за» в полном составе проголосовала промэрская фракция «Родной город».

Тем временем мэр Сум сегодня, 1 августа, на пресс-конференции заявил журналистам, что на него оказывается давление. «То, что сейчас происходит на протяжении нескольких недель или нескольких месяцев, является обычным давлением на меня. В понедельник я написал письмо в Генеральную прокуратуру о том, что на меня осуществляется давление. Посмотрю на реагирование Генпрокуратуры, и тогда опубликую все документы, связанные с тем, как на меня оказывается давление», - заявил мэр, заверив журналистов, что попытки его недругов останутся безуспешными.

Сам скандал с Максимом Минаевым разыгрался в период избирательной кампании 2006 г., когда его отец впервые баллотировался на пост городского головы Сум. Тем не менее, Г. Минаев был избран мэром Сум в марте 2006 г., а затем переизбран в октябре 2010 г.

Согласно с материалами этого дела, в ночь с 19 на 20 февраля 2006 г. в Сумах в ночном клубе «Эльдорадо» проходила студенческая вечеринка, во время которой проводился конкурс кто первым выпьет бокал пива. Студент Максим Минаев выпил его первым, другой студент оспорил этот факт. Между ними завязалась драка. М. Минаев нанес бокалом телесные повреждения сопернику, который поступил с травмами в больницу, где ему наложили на лицо 16 швов. Милиция возбудила тогда уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Позже его переквалифицировали на умышленное тяжкое телесное повреждение, а затем вообще закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура не оспаривала тогда это решение.