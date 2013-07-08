Одарич заявляет, что черкасский губернатор организовал давление на бизнес его жены

О запугивания своей жены, которая является владелицей магазина, Одарич написал на своей странице в Facebook.

Одарич сообщил, что в магазин его жены - Анжелы, позвонил человек, назвавшийся начальником ГНИ города Черкассы Юрием Байбузом, и попросил ему перезвонить.

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Экс-мэр Черкасс заявил, что в телефонном разговоре человек приказал жене закрыть магазин и в понедельник с «всеми документами» явиться к нему, а также пригрозил: «Если в течение 15 минут не закроешь магазин, ты узнаешь, кто мы такие», - цитирует Одарича Тиждень.ua.

«Господин Тулуб, неужели вы искренне верите, что вам удастся меня запугать такими звонками? Или вызовами в прокуратуру в пятницу после обеда? Или закрытием магазина? Обещаю вам одно - за все придется ответить. И вам, и вашим исполнителям. Вы перешли черту», - написал Одарич.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля депутаты Черкасского горсовета прекратили полномочия Одарича на посту мэра Черкасс. Он обжаловал это решение в суде, но проиграл его.

Впоследствии Одаричу вручили письменное подозрение в нанесении ущерба городскому бюджету на общую сумму почти 600 тыс. грн.