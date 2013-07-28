Яценюк верит в способность украинского флота защитить Россию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве после участия в молебне на Владимирской горе.

По теме: Янукович: Наш флот знают и уважают во всем мире

«Я считаю одной из ключевых ошибок нынешнего Президента подписание и ратификацию харьковских соглашений. Это неконституционный, антигосударственный и антиукраинский шаг. На территории Севастополя должны находиться исключительно украинские Военно-морские силы. Мы в состоянии сами себя защищать и если понадобится, мы и наших соседей, имею в виду россиян, в состоянии защищать», - сказал Яценюк.

Справка УНИАН. 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и России Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможной пролонгацией еще на пять лет.