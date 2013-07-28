Янукович: Наш флот знают и уважают во всем мире

В поздравлении, размещенном на официальном сайте главы государства, отмечается: «Сегодня наш флот знают и уважают во всем мире. Добросовестно выполняя сложные и ответственные задачи, украинские моряки надежно защищает наше государство, активно участвует в международных операциях по поддержанию мира и безопасности».

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Президент выразил убеждение, что совместные усилия государства и военнослужащих и в дальнейшем будут способствовать укреплению украинского флота.

Янукович поблагодарил ветеранов флота за самоотверженный труд и богатый опыт, а также пожелал им, работникам и военнослужащим ВМС хорошего здоровья, счастья и достатка.