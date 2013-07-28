Янукович: Наш флот знают и уважают во всем мире
12:45, 28 июля 2013Общество
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил работников и ветеранов морского и речного флота, военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником - Днем флота Украины.
Янукович поздравил украинских моряков
В поздравлении, размещенном на официальном сайте главы государства, отмечается: «Сегодня наш флот знают и уважают во всем мире. Добросовестно выполняя сложные и ответственные задачи, украинские моряки надежно защищает наше государство, активно участвует в международных операциях по поддержанию мира и безопасности».
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Президент выразил убеждение, что совместные усилия государства и военнослужащих и в дальнейшем будут способствовать укреплению украинского флота.
Янукович поблагодарил ветеранов флота за самоотверженный труд и богатый опыт, а также пожелал им, работникам и военнослужащим ВМС хорошего здоровья, счастья и достатка.
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