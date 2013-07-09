Нацбанк купит себе машин еще на 4 миллиона

Об очередном тендере Нацбанка сообщает «Вестник государственных закупок».

НБУ закупит у ООО «ВиДи Автострада» четыре Toyota Corolla 1,6 6MT Luna по 198 тыс грн и три Toyota Avensis 2,0 CVT по 294 тыс грн.

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Toyota Avensis приобретена в роскошнейшей комплектации Elegant SD, пишут НашіГроші. При этом на сайте этого же продавца цена на Avensis 2013 г. в. в этой же комплектации указана в размере 273 тыс. грн (на 21 тысячу грн меньше).

Автомобили для НБУ должны иметь камеру заднего вида, возможность подключения Ipod, мультимедийную систему Toyota Touch с сенсорным экраном, подогрев передних сидений с регулировкой степени подогрева, автоматический 2-зонный климат-контроль, газоразрядные фары Bu-Xenon (HID), хромированные внутренние ручки дверей, отделанные алькантарой и комбинированной кожей сиденья.

Также Нацбанк приобрел шесть микроавтобусов у ООО «Атлант-М Днепровская набережная». Четыре Volkswagen T5 Kombi куплено по 406 тыс грн, два Volkswagen Caravelle - по 530 тыс. грн.

Caravelle тоже приобретено в роскошной комплектации Comfortline - с дополнительным отоплением салона, кондиционером, восемью динамиками в салоне.

Напомним, в гараже Нацбанка есть 162 автомобиля. Самыми дорогими среди них считается семиместный Mercedes-Benz GL550 4matic, выпущенный в 2011 году. Сейчас он оценен в 2,97 млн грн.

С 2010 года Нацбанк провел тендеры на приобретение автомобилей на 28,22 млн грн.