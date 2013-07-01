Убыток украинских банков достиг трехлетнего максимума

Семь месяцев подряд банковская система ежемесячно демонстрировала прибыльную деятельность, однако этот тренд резко прервался.

По теме: Прибыль украинских банков снизилась на 42%

В мае все банки страны суммарно получили убыток в размере 3,03 млрд грн, следует из обнародованных материалов Нацбанка, сообщает Коммерсант-Украина.

Последний раз система была убыточной еще в сентябре прошлого года, когда банки потеряли 118 млн грн. Убыток больше, чем в мае этого года, банки получали три года назад — в апреле 2010 года он составил 3,06 млрд грн.

В Нацбанке нынешний отрицательный результат объяснили "увеличением расходов банков в результате оценки кредитных операций и формирования резервов под них". По данным НБУ, доля проблемных активов банков превышает 9%, однако рейтинговые агентства оценивали ее в 40%.

Крупный убыток системы мог быть вызван финансовым результатом одного из банков. Во Внешэкономбанке, владеющем 97,85% акций Проминвестбанка, 25 апреля решили увеличить капитал учреждения на 2,93 млрд грн — до 8,2 млрд грн. Средства были необходимы для создания резерва под возможные потери на $365 млн. Речь шла об активах, появившихся еще до покупки Внешэкономбанком акций банка.

Эта проблема актуальна и для других игроков. По словам ведущего аналитика S&P Аннеты Эсс, большинство банков до сих пор не сформировали достаточный объем резервов, который будет необходим в случае экономического спада и ухудшения качества портфелей. Некоторые учреждения будут продолжать формировать резервы и, соответственно, показывать убытки в ближайшие годы.

Банки так долго формируют резервы под проблемные долги не только потому, что плохими становятся реструктурированные в 2009 году кредиты, но и из-за ухудшения ситуации в экономике. "Производство падает, и на фоне высоких процентных ставок это дает ухудшение кредитных портфелей, что серьезно сказывается на прибыльности банков,— отмечает главный финансовый аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран.— С начала года также поменялись правила формирования резервов — была изменена система идентификации проблемной задолженности. Скорее всего еще во многих банках будут разные сюрпризы".