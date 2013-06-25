Главное за день: обзор топ-новостей

Польский министр: подписание ассоциации Украины с ЕС под угрозой

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС под угрозой, поскольку власть в Киеве не провела необходимых реформ, которых требует Евросоюз.

На Черниговщине водитель наехал на группу людей: 11 раненых

Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2171 не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые стояли на обочине и ожидали окончания ремонта автобуса. В результате ДТП 11 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Ставицкий подтвердил, что Газпром блокирует реверс газа в Украину через Словакию

Отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация о том, что "Газпром" блокирует поставки газа через Словакию, министр сказал: "Окончательно я, может, и не прокомментирую, но в определенной степени эта информация верна".

«Большая вода» из Европы пришла в Украину: Дунай поднимется до 1,3 метра

Уровень подъема воды будет ниже опасной отметки на 60-80 см. При этом наивысший подъем ожидается около города Рени, где вода поднимется на 1,3 м.

На Ющенко подали в суд за запрет Дубине подписывать газовые контракты

На экс-президента Украины Виктора Ющенко подали в суд за "заимствования на себя компетенции Кабинета Министров и Министерства топлива и энергетики". При этом пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова заявила, что «судебный иск к Президенту Виктору Ющенко, поданный юристом-киевлянином в Высший административный суд, является безграмотным воплощением навязчивых стремлений оппозиции переложить ответственность за последствия газовых контрактов с Россией».

Возвращение украинских альпинистов из Пакистана задерживается из-за снаряжения

Украинские альпинисты задерживаются в Пакистане из-за свое снаряжение и личные вещи, которые остались на месте трагедии - у горы Нангапарбат.

У капитана СБУ, который совершил смертельное ДТП, принудительно взяли кровь на алкоголь

У сотрудника СБУ, 22 июня в Киеве совершил на автомобиле Infiniti ДТП, в результате которого погибли 2 человека и 5 получили травмы, работники прокуратуры Центрального региона Украины по решению суда принудительно взяли образцы крови на наличие содержания алкоголя.

Госдолг Украины снизился на 1%

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за май 2013 снизилась на 656 млн долл.., Или на 0,95% - до 68579 млн долл..

Путин отказался выдавать Сноудена США: «визга много, а шерсти мало»

Россия может выдавать иностранцев только в те страны, с которыми заключены соответствующие соглашения, а с США такого соглашения нет, заявил во вторник российский президент Владимир Путин.