На Черниговщине водитель наехал на группу людей: 11 раненых
08:48, 25 июня 2013Общество
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В Черниговской области водитель легковой машины наехал на группу людей и травмировал 11 человек.
В Украине - очередное резонансное ДТП
Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшеcтвие произошло вчера, 24 июня, в 15.40 вблизи с. Малая Девица Прилукского района, на 141 км автодороги Чернигов – Пирятин.
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Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2171 не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые стояли на обочине и ждали окончания ремонта автобуса. Вследствие ДТП 11 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы.
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