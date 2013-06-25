На Ющенко подали в суд за запрет Дубине подписывать газовые контракты

Соответствующий иск подал в Высший административный суд Украины юрист Станислав Батрин.

"Обратились с иском к президенту Ющенко, и ставим под сомнение законность действий президента о запрете Олегу Дубине как руководителю НАК "Нафтогаз Украины" подписывать газовые контракты по цене 235 долларов", - сказал он "Украинской правде".

"Мы также рассматриваем как противоправные действия Ющенко по взятию на себя компетенции Кабинета Министров и осуществлению управленческого влияния на "Нафтогаз" (превышение властных полномочий, учитывая ст. 19 Конституции) в процессе заключения контрактов на поставку и транзит газа, издание обязательных к выполнению директив предприятию "Нафтогаз", - говорится в сообщении.

"Просим суд: признать действия президента Ющенко по взятию на себя компетенции Кабмина и Минтопэнерго и осуществления управленческого влияния на "Нафтогаз"... в 2008 году, - противоправными", - отметил юрист.