Путин отказался выдавать Сноудена США: «визга много, а шерсти мало»

Разгласивший секретную информацию экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден прилетел из Гонконга в московский аэропорт "Шереметьево". США призвали российские власти выдать его.

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"Что касается возможной выдачи куда бы то ни было, то мы можем выдавать каких-то граждан иностранных государств только в государства, с которыми у нас есть соответствующие международные соглашения по выдаче преступников. С Соединенными Штатами у нас такого соглашения нет", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщает РИА Новости.

"Надеюсь, что это никак не отразится на деловом характере наших отношений с Соединенными Штатами, и надеюсь, наши партнеры это поймут", - добавил президент.

Путин заявил, что не хочет заниматься такими вопросами, как возможная выдача экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена и основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, сравнив это со "стрижкой поросенка".

"Ассанж, как и Сноуден, считают себя правозащитниками и заявляют, что борются за распространение информации. Задайте себе вопрос: нужно ли выдавать таких людей для посадки в тюрьму? В любом случае, я бы предпочитал не заниматься такими вопросами, потому что это все равно, что поросенка стричь - визга много, а шерсти мало", - сказал Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё.

Власти США ранее заявляли, что намерены требовать выдачи Сноудена, обвиняемого в разглашении секретных данных американских спецслужб, у любой страны, где он окажется. Ранее сообщалось, что Сноуден в воскресенье прилетел в московский аэропорт "Шереметьево", Вашингтон призвал Россию выслать его.