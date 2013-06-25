У капитана СБУ, устроившего смертельное ДТП, принудительно взяли кровь

У сотрудника СБУ, который 22 июня в Киеве совершил на автомобиле Infiniti ДТП, в результате которого погибли 2 человека и 5 получили травмы, работники прокуратуры Центрального региона Украины по решению суда принудительно взяли образцы крови на наличие содержания алкоголя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил прокурор Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере Юрий Вийтев.

По его словам, 23 июня материалы, касающиеся указанного ДТП, были переданы из органов внутренних дел для дальнейшего расследования в прокуратуру Центрального региона.

Также Вийтев отметил, что в тот же день прокуратура получила медицинскую справку, в которой отмечалось, что у водителя “Инфинити” “спирта в крови не обнаружено”.

В свою очередь следователь прокуратуры решил сделать дополнительный анализ крови водителя, для чего пришел к нему в больницу, но тот отказался в добровольном порядке предоставить образцы крови.

Учитывая такое течение событий, как отметил Вийтев, следователь обратился в суд и получил разрешение на принудительный забор образцов крови у водителя - капитана СБУ Рымаря, и после предъявления ему решения суда тот согласился сдать анализ.

Продолжая тему, прокурор отметил, что сначала уголовное производство по факту ДТП было открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к нанесению телесных повреждений лицам) Уголовного кодекса Украины.

Однако учитывая, что в больнице умер пассажир “Инфинити”, тоже сотрудник СБУ в звании капитана (фамилию этого лица Вийтев не назвал), было принято решение переквалифицировать уголовное производство на ч. 3 ст. 286, поскольку в результате ДТП погибли несколько человек.

По словам Вийтева, в соответствии с нормами действующего Уголовно-процессуального кодекса, после получения результатов всех назначенных экспертиз, в частности судебно-медицинской, автотехнической, судебно-технической и тому подобное, водителю “Инфинити” будет вручено уведомление о подозрении.

“Независимо от того, будет ли доказано, находился ли водитель в нетрезвом состоянии, или он был трезв, он понесет соответствующее наказание”, - заверил прокурор.

В то же время отвечая на один из вопросов, который касался, находились ли сотрудники СБУ в момент совершения ДТП на службе или нет, Вийтев сказал: “Исполняли ли они служебные обязанности - этот вопрос будет проверяться, но даже при исполнении служебных обязанностей они должны выполнять правила дорожного движения”.

Прокурор отметил, что водитель “Инфинити” двигался на запрещающий сигнал светофора.

Также давая ответы на вопросы относительно двух пассажирок, которые находились в иномарке, Вийтев отметил, что сейчас “мы выясняем окончательно их статус, почему были вместе, где познакомились — у нас еще много вопросов».

По словам прокурора, сотрудники органов внутренних дел передали прокуратуре пистолет “Форт-17Ф”, который был найден в автомобиле, без документов, и сейчас это оружие передано на экспертное исследование, в том числе для выяснения, что это за тип оружия, кому оно принадлежит.

В то же время говоря о состоянии здоровья пострадавших, Вийтев отметил, что в данное время водитель пассажирского автобуса МАЗ и двое пассажиров, которые получили телесные повреждения в результате столкновения с иномаркой, находятся на стационарном лечении, другие двое выписаны на амбулаторное лечение. Что касается второй пассажирки “Инфинити”, то в данное время состояние ее остается тяжелым, опросить ее нет возможности.

Вместе с тем Вийтев подтвердил, что оба работника спецслужбы являются старшими оперуполномоченными Управления борьбы с организованной преступностью и коррупцией ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Как сообщал УНИАН, 22 июня, около 7 часов утра, в Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств. На Интернациональной площади произошло столкновение автомобилей «Infiniti fx35», «Toyota corolla», «Opel zafira» и автобуса «МАЗ». После столкновения «Infiniti» перевернулся.

В результате ДТП пассажирка автомобиля «Infiniti» от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия. Водитель и двое пассажиров этого же автомобиля, а также водитель и 6 пассажиров автобуса были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Позже работник СБУ, который был пассажиром в Infiniti FX35, умер в больнице.