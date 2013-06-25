Возвращение украинских альпинистов из Пакистана задерживается из-за снаряжения

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил посол Украины в Пакистане Владимир Лакомов.

По его словам, посольство уже готово отправить девять спортсменов из Исламабада в Киев, но они не хотят возвращаться в Украину без своего снаряжения, которое осталось на месте трагедии у горы Нангапарбат. «Весь багаж, личные вещи, документы и, главное, снаряжение, остались на месте трагедии. И конечно, они не хотят возвращаться без всего этого. Мы их понимаем, поэтому в этом плане сотрудничаем с пакистанскими военными , которые до сих пор на месте трагедии », - пояснил он.

При этом дипломат не смог сказать как долго может длиться решение этого вопроса. «Сейчас мы делаем все для того, чтобы их вещи были доставлены в Исламабад и они вместе с ними вернулись домой», - отметил он. Кроме этого Лакомов рассказал, что сейчас альпинисты проживающих в гостинице и туроператор, после разговора с представителями посольства, выразил готовность покрыть им все непредвиденные расходы. Также посол рассказал, что сегодня завершилась судебная идентификация тел погибших альпинистов, но пакистанская сторона попросила еще несколько дней прежде, чем их можно будет забрать и доставить в Украину.

«Это минимум еще двое суток, то есть несколько дней. Когда это будет точно пока сказать не могу. Мы делаем все, чтобы ускорить эту процедуру ", - заверил он.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, десять человек, в том числе пять граждан Украины были убиты в результате вооруженного нападения на палаточный лагерь в провинции Гилгит на севере Пакистана.

Ранее в СМИ сообщалось, что трагедия произошла в отеле у подножия горы Нангапарбат - девятой по высоте в мире. Известно, что большинство погибших были альпинистами. Премьер-министр страны Наваз Шариф и президент Асиф Али Зардари осудили нападение.