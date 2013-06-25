У Ющенко иск против него называют «безграмотным»

Об этом говорится в сообщении на сайте партии «Наша Украина».

При этом пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова заявила, что «судебный иск к Президенту Виктору Ющенко, поданный юристом-киевлянином в Высший административный суд, является безграмотным воплощением навязчивых стремлений оппозиции переложить ответственность за последствия газовых контрактов с Россией».

По ее словам, влияние Ющенко на управление НАК «Нафтогаз Украины» является «не более, чем фантазией инициатора иска», который, к тому же, «не знаком с конституционной компетенцией главы государства в вопросах обеспечения национальной, в том числе, энергетической безопасности Украины».

Ванникова также напомнила, что именно Ющенко одним из первых и наиболее резко из украинских политиков «критиковал условия этого контракта и предостерегал о катастрофических последствиях его подписания не только для украинской экономики, но и для Украины как независимого государства».

«Кроме того, Виктор Ющенко неоднократно давал оценки факту подписания этого контракта и судебного процесса относительно него как сложного, вызванного и политическими, и экономическими мотивами и видами ответственности», - отметила Ванникова.

Собственно иск офис Ющенко еще не получал, в том числе из-за безграмотно указанного истцом адреса, говорят в партии. «Впрочем, мы готовы компенсировать 35 гривень, потраченные истцом на эту бесперспективную с точки зрения юриспруденции затею», - сказала пресс-секретарь экс-президента.

Как сообщалось, в Высший административный суд Украины был подан иск к Ющенко за перебирание на себя компетенции Кабинета министров и Министерства топлива и энергетики в 2008 году.

"Обратились с иском к Президенту Ющенко, и ставим под сомнение законность действий Президента относительно запрещения Олегу Дубине как руководителю НАК "Нафтогаз Украины" подписывать газовые контракты по цене 235 долларов", - сообщил "Украинской правде" юрист Станислав Батрин.

"Мы также рассматриваем как противоправные действия Ющенко относительно перебирания на себя компетенции Кабинета министров и осуществления управленческого влияния на "Нафтогаз" (превышение властных полномочий по ст. 19 Конституции) в процессе заключения контрактов на поставку и транзит газа, издания обязательных к исполнению директив предприятию "Нафтогаз", - говорится в сообщении.

"Просим суд: признать действия Президента Ющенко относительно перебирания на себя компетенции Кабмина и Минтопливэнерго и осуществления управленческого влияния на "Нафтогаз"... в 2008 году - противоправными", - отметил юрист.

Сообщается, что Батрин раньше обратился с иском к Кабмину и Фонду госимущества о признании недействительными контрактов на поставку газа от 19 января 2009 года между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины".