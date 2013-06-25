Госдолг Украины снизился на 1%

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

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Согласно сообщению, с начала года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,084 млрд долл., или на 6,33%.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2013 года выросла на 2,7% - до 69,235 млрд долл., с начала года рост составил 7,4%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.