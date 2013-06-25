Польский министр: подписание ассоциации Украины и ЕС под угрозой

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС под угрозой, поскольку власть в Киеве не провела необходимых реформ, которых требует Евросоюз.

Как сообщает Польское радио, об этом Сикорский сказал в Люксембурге, где принимает участие во встрече руководителей дипломатии стран ЕС.

«Пока что, – отметил министр иностранных дел Польши, – власть в Киеве не провела необходимых реформ, которых требует Евросоюз».

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«На сегодняшний день вывод может быть лишь один: Украина еще не готова. Если Украина не сделает то, что должна, тогда договор не будет подписан», - сказал Сикорский, добавив, что такой сигнал должны подать в Киев евросоюзные министры.

«Этот сигнал должен склонить Украину к более энергичным действиям в плане проведения реформ. Сегодня от самой Украины зависит, сможем ли подписать данный договор, или нет», – отметил министр.