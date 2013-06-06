На Днепропетровщине мэру-«регионалу» выразили недоверие

Депутаты Марганецкого городского совета (Днепропетровская область) выразили недоверие мэру города, председателю городской организации Партии регионов Олегу Бидняку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной организации ВО «Свобода» со ссылкой на депутата Марганецкого городского совета Михаила Передриенко.

В городском совете УНИАН подтвердили факт выражения недоверия мэру вчера, 5 июня, на внеочередной сессии.

Депутаты решили досрочно отстранить Бидняка от должности с мотивацией, что мэр «не обеспечивает осуществления предоставленных ему полномочий». В частности, на сессии речь шла о нарушении при проведении тендера на пассажирские перевозки в Марганце, победителем которого на большинстве маршрутов стала компания, «владельцем которой является заместитель городского головы».

Также, согласно сообщению ВО «Свобода», депутаты обвинили мэра Марганца в хищении бюджетных средств через коммунальное предприятие «Горкоммунхоз». Как установила временная депутатская комиссия, через два года после смены руководства КП «Горкоммунхоз», инициированной Бидняком, долг предприятия вырос с 1 млн грн до 4 млн грн. Комиссия выявила также другие злоупотребления, о которых было объявлено на сессии.

Депутаты выразили недоверие мэру Марганца путем тайного голосования - 24 голоса из 27.

В Марганецком городском совете большинство голосов имеет Партия регионов.