Председатель Конституционного Суда жалуется, что решение КС мало кто выполняет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время парламентских слушаний на тему: “О состоянии выполнения судебных решений в Украине”.

По словам Головина, на сегодняшний день еще три решения находятся в процессе выполнения, а 9 решений КС до сих пор не выполнены.

Как отметил Головин, в связи с невыполнением решений КС остаются пробелы в законодательстве Украины, которые “составляют угрозу правам человека”.

Он подчеркнул, что “до настоящего времени не принят закон о возмещении материального и морального ущерба, нанесенного физическим и юридическим лицам актами и действиями, которые признаны неконституционными”. По его словам, это решение было принято в октябре 2009 года, но не выполнено.

Головин предложил парламенту внедрить службу мониторинга коллизий и пробелов в законодательстве. По его словам, такая служба предоставляла бы предложения для устранения таких коллизий и пробелов.

Также Головин предложил Верховной Раде принять закон, которым была бы предусмотрена специальная процедура принятия законов и других правовых актов во исполнение решений КС.

Он также предлагает законодательно урегулировать вопрос ответственности за невыполнение решений и выводов Конституционного Суда и предусмотреть процедуру привлечения к такой ответственности органов государственной власти или их должностных лиц.