Председатель Конституционного Суда жалуется, что решение КС мало кто выполняет

16:05, 22 мая 2013
Политика
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Председатель Конституционного Суда Украины Анатолий Головин заявляет, что с 2007-го по 2011 год было принято 20 решений КС, но из них выполнено только восемь.

Председатель КС Анатолий Головин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время парламентских слушаний на тему: “О состоянии выполнения судебных решений в Украине”.

По словам Головина, на сегодняшний день еще три решения находятся в процессе выполнения, а 9 решений КС до сих пор не выполнены.

Как отметил Головин, в связи с невыполнением решений КС остаются пробелы в законодательстве Украины, которые “составляют угрозу правам человека”.

Он подчеркнул, что “до настоящего времени не принят закон о возмещении материального и морального ущерба, нанесенного физическим и юридическим лицам актами и действиями, которые признаны неконституционными”. По его словам, это решение было принято в октябре 2009 года, но не выполнено.

Головин предложил парламенту внедрить службу мониторинга коллизий и пробелов в законодательстве. По его словам, такая служба предоставляла бы предложения для устранения таких коллизий и пробелов.

Также Головин предложил Верховной Раде принять закон, которым была бы предусмотрена специальная процедура принятия законов и других правовых актов во исполнение решений КС.

Он также предлагает законодательно урегулировать вопрос ответственности за невыполнение решений и выводов Конституционного Суда и предусмотреть процедуру привлечения к такой ответственности органов государственной власти или их должностных лиц.

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