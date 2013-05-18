Сегодня в Киеве состоится празднование Дня Европы

Киевские власти и организаторы массовых акций договорились развести мероприятия во времени и месте проведения. Такая договоренность была достигнута сегодня на специальном совещании в КГГА, которое походило под руководством заместителя председателя КГГА Александра Пузанова и при участии представителей различных организаций и политических партий, которые подали заявки о проведении мероприятий 18 мая, когда в столице будет проходить празднование Дня Европы.

По информации директора Департамента общественных коммуникаций КГГА Марины Хонды, в целом в Киеве планируется проведение массовых акций более 30 заявителями.

В центре намерены провести акции 16 организаторов, среди которых большие политические силы и общественные организации различного направления.

В частности, ВО “Батькивщина” подала три заявки на проведение акций в центре города с заключительным митингом на Софийской площади. Каждая заявка имеет разные маршруты следования. Заявлено в целом 30 тыс. участников.

Партия регионов хочет привлечь 50 тыс. человек и провести мероприятие по маршруту, который начнется от музея Великой Отечественной войны к Европейской площади (по улице Грушевского).

“Наступ” подал 4 заявки, в каждой из которой указано по 5 тыс. участников, а места проведения указаны разные, в том числе это Европейская, Софийская и Михайловская площади.

“Общее дело” хочет вывести 15 тыс. человек на Софийскую площадь; “Молодежь, общество, власть” так же 15 тыс. человек планирует вовлечь в акцию на Михайловской площади; “Молодые регионы” планируют вывести 20 тыс. человек на Европейскую площадь; “Лига славянской молодежи” - 15 тыс. на Софийскую площадь; “Спас” - 10 тыс. на Европейскую площадь с шествием от станции метро “Арсенальная” по улице Грушевского.

В ходе совещания после обсуждения заявок ВО “Батькивщина” и Партии регионов было согласовано организаторами, что будет перерыв в 45 минут между тем, как Европейская площадь будет освобождена представителями “Батькивщины”, и тем, когда на это место для проведения своей акции придут представители Партии регионов.

То есть, колонна, организованная ВО “Батькивщина”, будет собираться на Европейской площади с 8.00, а к 12.15 завершит здесь свое мероприятие, после чего двинется на Софийскую площадь, где запланировано провести главную часть акции.

Городские власти, со своей стороны, проведут переговоры с организаторами авто-шоу об освобождении проезжей части Хрещатика для беспрепятственного передвижения колонны с Европейской площади в направлении Площади Независимости, откуда она поднимется на Софийскую площадь по улице Михайловской.

Представители Партии регионов придут на Европейскую площадь не раньше 13.00, что подтвердил представитель организатора этого мероприятия.

В свою очередь, представитель организаторов мероприятия “Лига славянской молодежи” сообщил о намерении перенести запланированное на Софийской площади мероприятие в другое место. Оно будет согласовано в ближайшее время.

Представитель “Спаса” отметил, что участники их акции не будут мешать проведению акций других организаций и политических сил. Так же представитель “Наступу” считает, что никаких столкновений участники их мероприятий не будут провоцировать и не будут поддаваться на них.

В целом, по данным КГГА, согласно всем заявкам, в массовых акциях предусмотрено участие более 100 тыс. человек по всему городу.

Пузанов на совещании выразил надежду, что достигнутые договоренности будут соблюдены, и все акции пройдут спокойно, и все смогут реализовать свои планы.

Заместитель начальника Управления общественной безопасности МВД Украины Сергей Бойко сообщил журналистам, что для обеспечения правопорядка на улице города выйдет не меньше тысячи милиционеров.