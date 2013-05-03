Пшонка отмечает прогресс в выполнении Украиной требований Евросоюза

Генеральный прокурор Виктор Пшонка констатирует продвижение в выполнении одного из требований Европейского Союза, необходимых для подписания соглашения об ассоциации Украины и ЕС, - реформирование судебной системы в соответствии с международными стандартами. Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов, говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, сообщает Радио Свобода.

«Уже действует новый Уголовный процессуальный кодекс. В новом кодексе уже выписаны нормы о таких мерах, которых раньше не было в старом. Имеется в виду и домашний арест, и залог, тому подобное», - отметил он.

По словам Пшонки, после введения в действие нового УПК идет активная работа по подготовке других законов, относящихся к реформированию уголовной юстиции. Генпрокурор считает, что европейские стандарты постепенно внедряются в законодательную базу Украины.

В феврале Президент Виктор Янукович пообещал, что Украина приложит максимум усилий для того, чтобы выполнить условия для подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Согласно выводам Совета ЕС, Украине необходимо выполнить 3 требования: устранить избирательное правосудие, ликвидировать недостатки выборов Верховной Рады, чтобы они в дальнейшем не повторялись, и провести ряд реформ.