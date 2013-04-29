Коморовский думает, что история с Ямалом-2 навредила только имиджу Польши

Об этом он сказал в интервью газете Rzeczpospolita.

"(Россияне) разыграли нас в сфере медиа. Не вижу никаких других, кроме имиджевых, потерь", - отметил он.

Б.Коморовский подчеркнул, что Польша и Россия должны развивать взаимное сотрудничество, отметив, что есть сферы, где интересы обеих стран кардинально отличаются.

Среди них он вспомнил Украину.

"Без наивности мы должны следить за поведением российской стороны, как в бизнесе, так и в политике, но также не стоит усиливать взаимные предубеждение и антипатию. Можно строить сотрудничество в условиях четких, определенных тем, где есть противоречия, и там, где есть общие интересы", - сказал Б.Коморовский.

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Он напомнил, что дело строительства газопровода "Ямал-2", который должен был бы стать еще одним обходным Украину, обсуждал с Президентом Украины Виктором Януковичем.

"Я его убеждал, что подход Польши к Украине в этом деле не изменился", - сказал Б.Коморовский.

Как сообщал УНИАН, подписание меморандума по проекту "Ямал-2" в начале апреля 2013 года вызвало большой резонанс в Польше, который привел к отставке министра государственного имущества в связи с недостаточным контролем над государственными компаниями.

Меморандум, который де-факто является лишь декларацией о намерении провести технико-экономическое обоснование проекта, подписали "Газпром" и польско-русская компания "ЕвроПол ГАЗ", которой наполовину владеет российский газовый монополист и польская государственная PGNIG.

Справка УНИАН. Россия предлагает польской власти построить газопровод с белорусского Кобриня до словацкого города Большие Капушаны, по которому хочет транспортировать дополнительно в Польшу, Словакию и Венгрию 15 млрд кубометров газа.

Глава польского правительства Дональд Туск и Б.Коморовский, комментируя эту инициативу, заявили, что не будут принимать участие в политических проектах "Газпрома", которые угрожают интересам Украины.