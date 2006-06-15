Тимошенко заявляет, что ”Наша Украина” начала официальные переговоры с Регионами

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что вчера начались официальные переговоры между Партией регионов и «Нашей Украиной».

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что, насколько ей известно, вчера начались переговоры этих двух политических сил. «Я считаю, что это большая ошибка Президента страны. Я считаю, что если он (Президент) доведет это дело до конца, то такой политической силы как «Наша Украина», на политической карте не будет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.