Российский эксперт: Путин до сих пор не простил Украине свое поражение 2004 года

Отношения Украины и России до сих пор осложняются личной обидой Президента РФ Владимира Путина за поражение в 2004 году, когда на президентских выборах в Украины не смог победить Виктор Янукович.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН, главный редактор журнала «Современная Европа» Виктор Мироненко.

«Как эксперт я чувствую сильный субъективный фактор в российско-украинских отношениях. Чувствую, что российскому лидеру Путину при всей его любви к Украине (а любовь у него лубочная – к песням и подобному), а на самом деле у него глубоко засевшая обида от того, что за его более чем успешную 13-летнюю политическую карьеру единственное серьезное политическое поражение, которое он потерпел, произошло в Украине», - сказал В.Мироненко.

Он отметил, что в 2004 году В.Путин сделал ставку на то, что его авторитет и влияние России смогут изменить ситуацию в Украине, но этого не произошло.

«Был неправильный анализ, он слушал не тех советников. Это действительно поражение, и такого он не терпел ни разу. Такие вещи не прощаются, особенно такими людьми как наш уважаемый Президент», - добавил эксперт.

По словам В.Мироненко, ситуация не изменилась, несмотря на то, что В.Янукович стал Президентом Украины в 2010 году.

«С 2004 года очень многое изменилось: изменился сам человек, за которого он болел в 2004 году, изменились Россия и Украина, изменилась международная ситуация», - сказал он.

По мнению эксперта, главной идей В.Путина является реинтеграция на постсоветском пространстве с российским лидерством, и Украина здесь необходимый элемент, но у России нет экономических ресурсов для этого.

«Сегодняшняя ситуация, когда Янукович вроде бы свой - это какая-то компенсация за поражение в 2004 году. Но с другой стороны, он достаточно самостоятельный и не требует слияния, которое потребует от РФ слишком больших расходов. Эта ситуация устраивает российское руководство. Единственное, что мешает полному счастью – это отсутствие контроля над ГТС Украины», - сказал В.Мироненко. При этом он не считает, что в Москве «этого искренне хотят, так как упорство Украины в этом отношении позволяет тратить государственные средства на обходные газопроводы».