Российский эксперт: Новыми газопроводами Россия стремится «наказать» Украину

Такое мнение высказал собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации партнер и аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Мощность всех газопроводов в Европу из России вдвое больше, чем реально экспортируется газа. Строить новые газопроводы – это либо стремление наказать Украину, либо второе циничное предположение – дать нажиться каким-то дружеским подрядчикам на строительстве. Других причин не существует», – сказал М.Крутихин.

По его словам, в этом проекте нет ни экономики, ни логистики.

Он подчеркнул, что речь идет не только о газопроводе «Ямал-Европа-2», но и о намерении построить третью нитку «Северного потока».

М.Крутихин предполагает, что такие планы, возможно, обусловлены предстоящим «провалом» «Южного потока» и попыткой оставить Украину вообще без транзита, так как ГТС на территории Беларуси принадлежит «Газпрому».

Он пояснил, что, согласно нормам Третьего энергопакета, «Газпром» построит на территории стран – участниц «Южного потока» газопровод для Европы, а не для себя.

«Как только участки на территории каждой страны будут соединены на границах, вступит в силу Третий энергопакет и «Газпром» обяжут передать управление этой сетью независимым менеджерам, построить возможности на границе для технологического реверса и открыть сеть для газа третьих сторон», - сказал М.Крутихин.

Эксперт считает, что если сработает логика, то рано или поздно «Газпром» должен будет договориться с НАК «Нафтогаз Украины» путем взаимных уступок. По его словам, негибкая позиция «Газпрома» очень мешает налаживанию эффективного сотрудничества.

Он отметил, что у «Газпрома» также возникнут сложности с Третьим энергопакетом по газопроводам OPAL и NELL, которые являются продолжением «Северного потока» на территории Германии. При этом эксперт уточнил, что там дано разрешение на монопольную транспортировку газа, но когда-то это время закончится, так как Третий энергопакет реально работает.

«Если мы посмотрим на «Северный поток», то «Газпром» сейчас платит себе и своим партнерам за транспортировку 55 млрд. куб. м газа в год потому, что так составлено транзитное соглашение, но переходит Балтийское море примерно 14-15 млрд. куб. м в год. Так что этот газопровод катастрофически недозагружен, и строить еще третью нитку – просто безумие», - считает М.Крутихин.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать строительство в обход Украины газопровода «Ямал–Европа-2» через Беларусь.

«Мы в связи с «Северным потоком» и «Южным потоком» фактически отказались от «Ямал–Европа-2». «Южный поток»: мы уже практически начали работы, строительство набирает обороты. Тем не менее, я просил бы вас вернуться к проекту «Ямал–Европа-2». Знаю, что вы активно прорабатываете этот вопрос с партнерами. Речь идет о повышении надежности газоснабжения Польши, Словакии, Венгрии», - сказал В.Путин.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что по этому газопроводу можно поставлять 15 млрд. куб. м газа, а строительные работы завершить к 2018-2019 годам.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.